Temporali di calore e poi piogge intense | scatta l' allerta meteo

Leggi tutta la notizia su udinetoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Come da previsioni, comincia a cambiare ilanche in Friuli Venezia Giulia. Per oggi, mercoledì 4 settembre 2024, sulla zona montana e sulla fascia orientale della regione, al pomeriggio-sera, sarà possibile qualche rovescio o temporale di. Seppur con bassa probabilità, non è escluso