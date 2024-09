Superlega la Sir continua a crescere sotto la supervisione di Sebastian Carotti

Leggi tutta la notizia su perugiatoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) I Block Devils scaldano i motori in vista dei primi impegni della stagione! Questo fine settimana i ragazzi del presidente Gino Sirci saranno impegnati in Polonia per la terza edizione torneo “Bogdanka Volley Cup”, che si svolgerà alla Hala Globus di Lublino, sabato 7 e domenica 8 settembre. Con