Studentessa cade e sbatte la testa durante partita di rugby dimostrativa genitori chiedono risarcimento danni Ecco cosa hanno detto i giudici

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La Corte di Cassazione (Sezione III Civile, Ordinanza n. 20790 n. 2024) nel rigettare la richiestaformulata da una ragazza, ha rammentato le condizioni in presenza delle quali si configura la responsabilità dell’Istituto ex art. 2048 c.c. per iconseguenti a un infortunio sportivo subitouna gara svoltasi all'interno della struttura nell'ora di educazione fisica. L'articololadi