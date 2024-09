Strage Paderno Dugnano il 17enne | Ho agito d’impulso Il nonno | Non lo abbandoneremo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "Io non ho riflettuto, perché se avessi riflettuto non lo avrei fatto. Hodi impulso". Sono queste le parole dette dal- arrestato per lain famiglia di- al suo avvocato Amedeo Rizza, che questa mattina lo ha incontrato al carcere minorile Beccaria di Milano, dove il giovane è detenuto da domenica scorsa. "Lui - ha spiegato il legale - è dispiaciuto non per sé, perché sa che dovrà affrontare una situazione carceraria, ma per le vite che non ci sono più, perché adesso lo capisce". Il ragazzo ha ucciso prima il fratello di 12 anni, poi la madre e il padre con decine di coltellate: secondo alcuni quotidiani, sono 68 le ferite in totale trovate sui corpi dopo un primo esame del medico legale e in attesa degli esiti degli esami autoptici non ancora fissati.