Strage 17ennenonno | gli staremo vicino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) 17.20 "Non lo abbandoneremo mai, glisempre". A dirlo è il nonno materno del 17enne in carcere per aver ucciso i genitori e il fratello 12enne. L'uomo ha parlato con il legale che difende l'adolescente. Domani nel carcere minorile Beccaria di Milano si terrà l'interrogatorio di garanzia. Intanto è stata nominata tutrice del minore la presidente dell' Ordine degli avvocati di Monza.