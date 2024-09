Spazio Avino Argotec a Nova | Bene i numeri ma non ripetiamo gli errori fatti nell' automotive

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “, ma dobbiamo fare squadra tra grandi e piccole e medie imprese. Bisogna evitare di focalizzare tutto quello che è l'industria aerospaziale su pochi potenziali attori, facendo lo stesso errore compiuto tanti anni fa”. L'ad diDavid, interpellato da ‘Agenzia', accoglie positivamente i risultati italiani nel settore aerospaziale, ma mette in guardia sulla logica organizzativa dietro al successo espresso dai. Con un valore di oltre 3 miliardi di euro e un investimento di 7,2 miliardi, la “Space economy” in Italia comincia a far paura anche oltralpe. E a lanciare l'allarme sulle potenzialità italiane sono stati i sindaci francesi di Cannes e Tolosa, rispettivamente David Lisnard e Jean-Luc Moudenc.