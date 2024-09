Sinner-Medvedev in tv | data orario canale e diretta streaming quarti US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Jannikse la vedrà contro Daniilnel match valido per idi finale degli US. Da un lato il numero uno al mondo nonché vincitore dell’unico Slam stagionale non finito nelle mani di Alcaraz, dall’altro l’ex numero uno del mondo nonché unico vincitore dello Slam newyorchese ancora in corsa. Viste le eliminazioni illustre, questa sarebbe potuta tranquillamente essere la finale, invece i due si sfidano per un posto nel penultimo atto del torneo. A scendere in campo con i favori del pronostico non potrà che essere, favorito numero uno per il titolo, ma guai a sottovalutare. Il russo non solo si è imposto nel confronto più recente, a Wimbledon sempre nei, ma anche lo scorso anno sconfisse il numero uno a New York (Alcaraz in semifinale).conduce 7-5 nei precedenti.