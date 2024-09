Sinner contro Medvedev quarti di finale US Open | orario e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L'azzurro e il russo si sfidano per un posto in semiQuando si giocascenderanno in campo davanti al pubblico dell'Arthur Ashe Stadium nel secondo indella sessione serale che si apre alle 19 locali, l'1 di notte in Italia. E' probabile, quindi, che la sfida non inizi prima delle 3 del