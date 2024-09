Sfilano i draghi sull’acqua Migliaia di atleti a Ravenna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024)e Dragon Boat, un binomio che funziona. Un’altra conferma è arrivata nella giornata di ieri, quando alla Standiana si sono presentate tantissime persone per vedere la prima giornata di gare del Mondiale di club.aveva ospitato il campionato del mondo anche nel 2014, mentre l’anno scorso, sempre alla Standiana, si erano disputati gli Europei. La competizione di canottaggio di origine orientale terminerà l’8 settembre, con gliche gareggiano su barche da 20 posti a forma di dragone, con la testa a prua e la coda a poppa. NeI corso di questa settimana, 7milaprovenienti da 32 nazioni, si sfideranno in competizioni su varie distanze e categorie (ieri e oggi 2000 metri). In totale le squadre partecipanti sono 172. Nonostante l’origine cinese della competizione,continua a essere una meta gradita e gettonata per le grandi competizioni.