Scortecci-Cicerchia sorpasso fallito Con Martino in testa alla classifica dei più vittoriosi

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Fino a qualche mese fa nessuno era riuscito a eguagliare le sue gesta.Gianni, l'elegante ex cavaliere biancoverde da molti considerato il padre della scienza del "correr Giostra", per decenni è stato il giostratore che ha vinto più lance d'oro per un unico quartiere nonché il terzo in