Scontro tra Harley Davidson e Audi ferito un 48enne

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un motociclista di 48 anni, P.A., è rimasto, fortunatamente in modo non grave, in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di martedì sera, intorno alle 23.30. L'uomo, in sella alla sua, stava percorrendo viale Tiziano a Casella d'Asolo quando si è scontrato, per