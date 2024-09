Scontro choc al Valico della Chiesola | cavallo travolto turisti feriti

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L'Aquila - Un incidente stradale drammatico si è verificato al, sulla strada che conduce a Lucoli. Intorno alle 22, una coppia di romani di 60 anni, a bordopropria auto, si è scontrata frontalmente con unche improvvisamente è sbucato sulla carreggiata al galoppo. L'impatto è stato violentissimo e l'animale è morto sul colpo. I coniugi, pur illesi in modo grave, sono stati trasportati al pronto soccorso con una prognosi di 7 giorni. La loro auto, invece, è risultata seriamente danneggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e i veterinari dell'ASL per il recuperocarcassa del. Purtroppo, non essendo dotato di microchip o tatuaggio, le indagini per risalire al proprietario si preannunciano complesse.