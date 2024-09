Sbatte contro l' auto parcheggiata e si cappotta | donna finisce in ospedale

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un grave incidente si è verificato questa mattina, alle 9.30, in viale Europa a Faenza. Stando ai primi riscontri della Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina, unadi circa 80 anni alla guida di una Fiat Panda stava procedendo in viale Europa in direzione del Ponte delle Grazie