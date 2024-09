Sbaracco estivo al via | In tutto sono 76 le aziende aderenti

Leggi tutta la notizia su udinetoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024)76 glialloche è previsto per sabato 7 settembre in provincia di Udine. Confcommercio rende noto che il “fuori” del commercio metterà in vendita capi e articoli con sconti fino all’80%.DoveNel dettaglio, si contano 36 realtà di Udine, 10 di Lignano Sabbiadoro