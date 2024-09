Satana confessa verità scomoda sulla Madonna durante un esorcismo

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di mercoledì 4 settembre 2024) È accadutoun, il diavolo è costretto, a fare una rivelazioneBeata Vergine Maria. Com’è noto i dogmi mariani sono quattro: verginità perpetua di Maria, maternità divina, concepimento senza macchia originale e assunzione in cielo. Tutti dogmi, se ci si fa caso, che ribadiscono la fede autentica in Gesù Cristo come L'articolounproviene da La Luce di Maria.