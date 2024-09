Sangiuliano | Relazione con Boccia ma non sono ricattabile Meloni respinge le sue dimissioni 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) AGI - Giorgiaha respinto le dimissioni che Gennarole aveva presentato: è quanto anticipa la conduttrice del Tg1 delle 20 nel lancio dell'intervista integrale dello stesso ministro della Cultura sul caso. "Mi pesa raccontarlo perché attiene a una sfera intima, c'è stato un rapporto personale. Ma io non. Io ho dimostrato che non ho mai speso soldi pubblici", queste le parole del ministro della Cultura in una intervista al telegiornale della Rai.sottolinea che "mai speso un euro del ministero" per Maria Rosaria, mostrando biglietti di treno. "I suoi viaggi li ho pagati da me con la mia carta di credito personale", aggiunge. "Avevamo una, anche per questo ho revocato l'incarico".