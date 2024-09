Sangiuliano Mai speso un euro del Ministero per Boccia non sono ricattabile

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Non ho maiundelper la signora, i suoi viaggi li ho pagati da me con la mia carta di credito personale”. Lo afferma in una anticipazione dell’intervista al TG1 il ministro della Cultura Gennaro. “Il rapporto tra me eè stato di tipo affettivo, ma io nonperché non ho usato denaro pubblico“. Lo sottolinea il ministro della Cultura Gennaronell’anticipazione della sua intervista rilasciata al Tg1. foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo