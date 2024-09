San Giovanni E’ tempo di Rificolona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Arezzo, 04 settembre 2024 – Torna la festa dellaa SanValdarno con il tradizionale concorso di rificolone e zucche organizzato dalla Pro Loco di SanValdarno con il patrocinio del Comune e particolarmente apprezzato dai bambini di tutte le età. “Un appuntamento atteso e sempre molto partecipato – le parole del sindaco Valentina Vadi – che si svolge conraneamente a SanValdarno e Firenze e che lega il nostro comune, edificato proprio come ‘Terra nuova fiorentina’, al capoluogo di Regione. Ringrazio la Pro Loco per l’organizzazione dell’evento che ogni anno viene arricchito da interessanti attività collaterali”. Si comincia venerdì 6 settembre alle 21,15 in piazza Cavour con lo spettacolo della Scuola Circo Passe Passe dal titolo “Passe partout, nave da crociera”. Un evento dedicato ai bambini ad ingresso gratuito.