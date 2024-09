San Felice a Cancello otto giorni di ricerche per il 42enne ancora disperso

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 4 settembre 2024) San. Ottavo giorno dinella ex cava Giglio, delGiuseppe Guadagnino,dal 27 agosto in seguito alla frana che ha invaso con un fiume di fango e detriti la frazione Talanico. Lesi sono concentrate nella vasca dove è stato rinvenuto qualche giorno fa il corpo della madre 74enne Agnese Milanese, anch’essa dispersa in seguito alla frana. Sono 60 i soccorritori all’opera e due i veicoli anfibi utilizzati nelle. Inoltre i Vigili del Fuoco hanno calato un piccolo escavatore nel canalone adiacente la ex cava per cercare il corpo sil fango che si è accumulato dopo la frana. Sempre oggi i Sommozzatori del nucleo operativo di Napoli hanno messo in campo anche un ROV (Remote Operative Vehicle) per ledelall’interno della vasca. Purtroppo tutti i tentativi non hanno dato esito positivo.