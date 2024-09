Sacchi pieni di foglie non raccolti e pedoni costretti a camminare in mezzo alla strada

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Da varie settimane in via Principe di Scalea, al civico 37, dietro al commissariato, i turisti che scendono dall'autobus 806 sonoa scendere dal marciapiede sulla sedele per scansaredi fogliame, nonda nessuno, rischiando di essere investiti da auto e moto che