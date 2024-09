Sabato 7 nei negozi Coop torna la raccolta solidale di cancelleria per i bambini più bisognosi 27 punti vendita coinvolti nel Torinese

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024)7 settembre 2024 anche nei 27Novadi Torino e provincia rilastraordinaria di materiali didattici e articoli diintitolata 'Dona la spesa per la scuola'. Come ogni anno, l’iniziativa viene realizzata in stretta collaborazione con le associazioni