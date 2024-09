Ruba il telefono cellulare di reperibilità alla guardia medica | denunciata una donna

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) PRATOVECCHIO STIA –ildi servizio delladi Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo. Unaresidente nel Casentino è stataper il fatto dai carabinieri di Bibbiena. Secondo quanto ricostruito nella serata del 2 settembre, il medico di turnodi Pratovecchio-Stia ha segnalato che qualcuno si era introdotto furtivamente all’interno dei locali ambulatoriali e aveva asportato ildi servizio utilizzato dai medici. Uno strumento che, esulando dal mero valore commerciale, è essenziale per consentire lae il rapido soccorso dei pazienti nelle aree servite dlocale, spesso interessata in servizi domiciliari svolti nelle vaste aree del territorio di competenza. Le indagini, avviate immediatamente, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento.