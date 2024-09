Rischio idrogeologico e caso Zafferia gli assessori a Russo | Comune in regola con tutti gli adempimenti

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "Il Torrenteè esondato per l’improvviso ingrossamento del corso d’acqua, non per la presenza di ostacoli ma per l’eccezionale quantità di acqua che si è incanalata negli impluvi e il cui tempo di corrivazione si è ridotto a causa dell’aumento della permeabilità del territorio generato