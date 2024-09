Riparte il teatro Pietro d’Abano con Andrea Del Principe 

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Riaccende i riflettori per la nuova stagione teatrale ildi Abano. E lo fa con un settembre ricco di eventi ogni settimana.Si parte sabato 7 settembre con “InCanto” cone Gaia Del Principe. Direttamente da Broadway per una premiere mondiale con audio hi fi, la