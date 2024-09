Rinnovo Dumfries una settimana per decidere | l’offerta dell’Inter e il nodo clausola

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Siamo a un bivio, sette giorni perse prendere la stessa strada o dividersi. Ildi Denzeltiene banco, ormai da troppo tempo, in casa Inter. L’esterno olandese, attualmente via con la Nazionale, al suo ritorno dovrà dire sì o no alla proposta dei nerazzurri. Il tempo stringe e da via della Liberazione non intendono aspettare oltre. La proposta dipersi poggia su una base di 4 milioni, 1.5 in più rispetto ai 2.5 attualmente percepiti, cifre simili a quelle del recentedi Federico Dimarco, esterno di fascia opposta. Proposta non negoziabile, così come non sarà discussa, a quanto filtra, la possibilità di inserire unarescissoria. Nei mesi scorsi i rappresentati del calciatore e i dirigentisi sono incontrati più volte, anche durante l’Europeo, ma l’accordo non è mai stato trovato.