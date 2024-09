Rinforzo palermitano per la questura di Brescia il 27enne Enrico Pinzone nuovo commissario

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Volti nuovi e giovani alladi. Dal 28 agosto negli uffici di via Botticelli ci sono tre nuovi commissari, tra cui un: hanno appena concluso il corso per funzionari della Polizia di Stato e conseguito il master di secondo livello in "Diritto, organizzazione e gestione