Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 4 settembre 2024)Ganeshamoorty, 25 anni,no, famiglia originaria dello Sri Lanka, medaglia d’oro nel disco alle Paralimpiadi, si allena in un campo di grano. «Prima di partire per Parigi, lanciavo tra una parte trebbiata e l’altra con le spighe ancora da tagliare. Il campo di grano mi è stato messo a disposizione da Allegra Corsetti, pronipote di Antonio, che alla fine dell’Ottocento possedeva l’intera Dragona», dice oggi in un’intervista al Fatto Quotidiano. A Parigi Ganeshamoorty ha ritoccato per tre volte di fila il primato del mondosua categoria: tra il secondo e il quarto lancio (25.48 metri, 25.80 e infine 27.06, il precedente record era di 23.80 e apparteneva al brasiliano Andre Rocha).ha la sindrome di Guillaim-Batté, una patologia che provoca la progressiva paralisi degli arti, prima inferiori e poi superiori.