Revocato lo sciopero Amat del 7 settembre salva l' Acchianata in bus a Santa Rosalia

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Scongiurato lodei lavoratoriproclo per sabato 7. I vertici dell'azienda partecipata del Comune che si occupa di trasporto pubblico e i sindacati dopo un incontro avuto oggi in Prefettura hanno deciso di rivedersi a fine mese, ma gli autisti di bus e tram non si