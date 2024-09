Realizzato il primo orologio nucleare il più preciso al mondo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) È statoil, basato non su un atomo come gli attuali orologi atomici, ma sul nucleo di un atomo: per il momento si tratta ancora di un prototipo, ma una volta messo a punto diventerà lo strumento piùal. Il risultato, che guadagna la copertina della rivista Nature, si deve al gruppo di ricercatori guidato dall'Università americana del Colorado a Boulder. Gli orologi nucleari non permetteranno solo di misurare il tempo in maniera ultra-precisa: oltre a sistemi di navigazione ancora più affidabili, internet più veloce e comunicazioni digitali più sicure, aprono anche la strada a nuove scoperte nel campo della fisica, consentendo di indagare come mai prima le leggi fondamentali della natura.