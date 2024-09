Raffica di furti d’auto | tre vetture rubate in poche ore

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ad Aversa èdi. Sono almeno tre quelli messi a segno nelle ultime ore, stando a quanto segnalato dalle vittime attraverso i gruppi social della città. In zona ‘Borgo’ malviventi sono riusciti a portare via una Fiat Qubo, a via Montale, invece una Fiat 500. In via Giuseppe