Questa signora mi inquieta molto Caso Boccia le ombre di Nuzzi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il-Sangiuliano tiene banco nei talk show televisivi. Non fa eccezione "4 di sera" in cui Gianluigiprende posizione e mette in evidenza leche circondano ilal ministero della Cultura.  Â-Sangiuliano Gianluigia #4diSera: "A mel'agire didonna" pic.twitter.com/CGeA1op4GZ — 4 di sera (@4disera) September 4, 2024   "Siamo a un bivio: oviene manovrata da qualcuno oppure agisce con uno sguardo lungo per predisporsi un futuro in maniera non assolutamente trasparente. Se io e te mai volessimo fare il consulente di un ministro, certamente non registriamo le telefonate. non facciamo filmati o allusioni. Da una parte c'è un problema di opportunitĂ del ministro e di come ha agito, dall'altra parte a mel'agire dipersona".    Â