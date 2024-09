Quella sera io e Lorenzo… Strage Paderno Riccardo parla ancora ed è choc sul fratellino

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “Non c’è un vero motivo per cui li ho uccisi. Mi sentivo un corpo estraneo nella mia famiglia. Oppresso. Ho pensato che uccidendoli tutti mi sarei liberato da questo disagio. Me ne sono accorto un minuto dopo: ho capito che non era uccidendoli che mi sarei liberato”. CosìChiarioni, 17 anni, ha ‘spiegato’ l’omicidio efferato della sua famiglia, avvenuto in una villetta diDugnano, in provincia di Milano. La notte tra sabato e domenica ha accoltellato a morte il padre Fabio, che aveva appena festeggiato 51 anni, la madre Daniela e ilLorenzo di 12 anni. In attesa dell’interrogatorio davanti al gip,, che si trova nel centro di prima accoglienza del Beccaria, ha già incontrato alcuni psicologi della struttura che accoglie i minori. Intanto emergono nuovi particolari sull’omicidio diDugnano.