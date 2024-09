Quando è previsto il pagamento Naspi a settembre 2024? Consulta le DATE

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 4 settembre 2024)il? Scopri leI versamenti sono previsti approssimativamente intorno al 16 o 17. Generalmente, l’Inps comunica il programma dei pagamenti – che varia mensilmente e non è stabilito in modo fisso – circa una decina di giorni prima. Per conoscere la data specifica del tuo, accedi al tuo fascicolo previdenziale sul sito