Proseguono le chiusure idriche nel Pescarese | il calendario aggiornato dell' Aca con i comuni interessati

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Anche per la prima settimana di settembre, in assenza di precipitazioni importanti, si confermano lee riduzioni di portata in moltidel. Dal 3 al 10 settembre sarannodi Alanno, Abbateggio, Bolognano, Caramanico Terme, Catignano, Cepagatti