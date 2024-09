Preso con oltre sette etti di droga | nessuna scarcerazione al pusher per recarsi al lavoro

Leggi tutta la notizia su latinatoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Si è avvalso della facoltà di non rispondere il il 38enne arrestato a Fondi perchè trovato in possesso di700 grammi di. Questa mattina l'uomo, assistito dall'avvocato Armando Faiola, è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mara Mattioli per