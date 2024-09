Polestar consegnate le prime 4 unità in Italia

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 4 settembre 2024) (Adnkronos) –ha consegnato ledi4 in. L’apertura degli ordini già iniziata in Cina, ora con l’arrivo della4 in, si rafforza la presenza del brand svedese nel Vecchio continente. Le consegne di questerappresenta una tappa significativa nella crescita di un Marchio