Pigiama Run

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Venerdì 20 settembre si terrà la sesta edizione dellaRun, la terza per la città di Padova. La corsa-camminata inorganizzata da LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, per essere vicini ai bambini malati di tumore che inci stanno tutto il giorno. L’evento si