Picchia moglie e figli e poi se scappa all' estero | arrestato al rientro in Italia

Leggi tutta la notizia su vicenzatoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) I carabinieri della stazione di Arsiero,nella tarda mattinata del 1° settembre scorso, hanno rintracciato in un comune della Val d’Astico un 52enne originario della penisola balcanica, a carico del quale pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per le ipotesi di reato di estorsione e