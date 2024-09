Persona investita dal treno interrotta la circolazione ferroviaria a Empoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – Gravissimo incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 4 settembre, sulla lineanei pressi della stazione di, in via Pratovecchio. Secondo le prime informazioni unaè statada unin transito da Pisa. Laè stataper consentire le operazioni di soccorso. Notizia in aggiornamento