Perché la frase “So’ migranti” deve farci più paura di qualsiasi inesistente invasione di immigrati

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "So' migranti" è laemersa dalle chat tra la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto, prima della strage di Cutro."So' migranti"tende all'abitudine e l'abitudine alla noia, alla ripetitività della morte da cui non c'è fuga. "So' migranti" siamo un po' anche tutti noi quando ritiriamo la mano, quando pensiamo che in fondo non è colpa nostra. E per questo, quellacosì tanta