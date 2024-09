Pattuglie a piedi e più controlli? Provvedimento tardivo ci voleva la tragedia VIDEO

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySul portone di via Finiguerra dove abitano moglie e figli di Ezio Clemente, il 91enne aggredito giovedì scorso che lotta ancora fra la vita e la morte, è appeso un cartello che invita alla privacy: “La famiglia non può rilasciare