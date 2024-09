Partono i lavori di manutenzione straordinaria per le strade del territorio di Mirandola

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’Amministrazione Comunale rende noto il primo elenco di interventi diper ledelcomunale. Un appalto di 254.000€ per il rifacimento del manto di usura sulle seguenti: - Via Giuseppe Verdi; - Via Milazzo; - Via Silvio Pellico; -