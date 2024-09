Parigi | ciclismo Cornegliani oro nella crono su strada H1

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Fabrizioè medaglia d'oroindividuale H1 disuai Giochi paralimpici di2024. Il 55enne azzurro ha chiuso in 34:50.45 la gara sul circuito di Clichy-sous-bois, lasciandosi alle spalle il belga Maxime Hordies, argento in 35:11.13 e il sudafricano Nicolas Pieter du Preez, bronzo in 36:07.05., alla sua seconda partecipazione ai Giochi, si laurea così campione paralimpico dopo l'argento già conquistato a Tokyo 2020.