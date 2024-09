Parcheggiatore insulta un motociclista che non vuole pagare | è un carabiniere

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nei database dei centri per l’impiego e per l’Inps è considerato disoccupato. Cinquantatré anni, di Quarto, in realtà svolgeva l'attività diabusivo nei pressi di una farmacia di via Cornelia dei Gracchi, a Soccavo. "Insistente con tutti i clienti arrivati in auto o moto"