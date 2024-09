Paralimpiadi Parigi 2024 scherma | Bebe Vio sconfitta in semifinale fioretto ora a caccia del bronzo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Niente da fare perVio in chiave riconferma ai Giochi Paralimpici. La due volte campionessa nelindividuale femminile alledi Rio 2016 e Tokyo 2020 non salirà sul gradino più alto del podio a, visto che si è arresa inalla cinese Rong Xiao col punteggio di 15-9 nella categoria B. Resta però in piedi la chance concreta di conquistare una medaglia: c’è ancora la possibilità di giocarsi ilgrazie al tabellone dei ripescaggi, in cui la classe 1997 veneta – che ai quarti di finale aveva battuta l’ucraina Nadiia Doloh con un nettissimo 15-2 – è partita già dal quarto turno, l’ultimo prima della finalina per il terzo posto. La fiorettista ventisettenne ha avuto la meglio della cinese Su Kang e per questo motivo alle ore 18.30 tornerà sulle pedane del Grand Palais per provare a ottenere la medaglia dicontro la coreana Cho.