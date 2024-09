Pallone d’Oro la lista completa dei 30 giocatori candidati al premio!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sono usciti i 30al prossimo, il trofeo a livello personale più prestigioso per un calciatore. Di seguito la. IN LIZZA – Sono due idell’Interal, ossia Hakan Calhanoglu e il capitano Lautaro Martinez. Più anche Yann Sommer, che figura in lizza per la conquista delYashin, ossia il trofeo più importante per un portiere. Ovviamente fanno parte di questadei 30 grandissimi nomi, come: Vinicius Junior, Jude Bellingham, Kylian Mbappe, nonché Dani Carvajal. Quest’ultimo ha vinto praticamente tutto in questa stagione: ossia la Liga con il Real Madrid, la Champions League sempre con le Merengues (con gol in finale contro il Borussia Dortmund) e infine l’Europeo con la casacca della nazionale spagnola. La cerimonia di assegnazione si terrà il 28 ottobre al Théâtre du Châtelet di Parigi.