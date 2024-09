Owusu e l’arrivederci all’Inter | Porterò con me ogni momento Grazie a presto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Enoch, attaccante di proprietà dell’Inter, si è trasferito in prestito al Novara nella finestra estiva di calciomercato. Il calciatore nerazzurro ha così salutato la squadra in cui è cresciuto, sottolineando come si tratti di un “arrivederci”. LA CESSIONE – Proprio nell’ultimo giorno del calciomercato estivo Enochè stato ceduto, in prestito, dal Novara. Quando ci si aspettava potenziali sorprese, in uscita, sul fronte Joaquin Correa o Eddie Salcedo, è giunta invece la notizia del trasferimento del calciatore italiano alla squadra piemontese. L’idea dei nerazzurri è quella di far crescere gradualmente il proprio canterano in una società nella quale non senta la pressione di un top club e in cui gli sia dato spazio per esprimersi al meglio.