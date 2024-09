Offida piange Mario Sabbatini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Addio a, la comunità dila sua scomparsa. Aveva 90 anni ed era un uomo stimato e benvoluto, soprattutto per il suo modo di fare gentile e disponibile nei confronti di tutti. Amava la sua professione di falegname e insieme al figlio ha portato avanti per tanti anni l’azienda ’Arredamenti’.Dolore e sconforto per la sua famiglia: la moglie Antonia, i figli Rita con Giuseppe , Rinaldo, i suoi amati nipoti e la comunità, che lo ricorderà sempre con affetto e stima. I funerali si celebreranno oggi alle 10.30, nella chiesa della Collegiata ad