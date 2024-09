NXT 03 09 2024 Bentornata Corvina

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ciao Bro di ZW, facciamo in fretta. Ad aprire la puntata è Trick Williams che non è qui per chiacchierare, chiama il suo avversario di stasera Pete Dunne ma si presenta Ethan Page, il campione ricorda a Williams che di solito dopo una difesa di successo dovrebbe spettare all’NXT champion aprire la puntata, però comprende che Trick ignori questa regola dato che ha difeso una sola volta il suo titolo prima di perderlo.