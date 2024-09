Nuova viabilità tra via Ferrari e via Pavone il consigliere Pettinari | Fermi nel traffico fino a 40 minuti un caos FOTO

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di mercoledì 4 settembre 2024)a 40nelper superare lo “scoglio” di vaie di via Bassani. Lapensata per realizzare i parcheggi utili a tamponare almeno in parte la cancellazione dei posti auto dell’area di risulta starebbe creando non pochi disagi agli automobilisti